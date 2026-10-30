Allanan el domicilio del alcalde de Playas por presunto peculado

En un operativo desplegado por las autoridades judiciales, se allanó la residencia Gabriel Balladares, alcalde del cantón Playas en el marco de una investigación por presunto peculado. La intervención fue confirmada en redes sociales por el ministro del Interior, John Reimberg, quien detalló que en posesión de Balladares se hallaron 15 000 dólares en efectivo. Las auditorías previas señalan pagos por obras no ejecutadas, inconsistencias en cantidades, modificaciones contractuales e incumplimientos técnicos que habrían provocado un perjuicio económico al Estado superior a los 500 000 dólares.