Análisis histórico proyecta el pico más alto de El Niño para el inicio de 2027

Evaluaciones históricas sobre los eventos de El Niño de 1982-1983 y 1997-1998, donde las precipitaciones rebasaron los 4 000 milímetros acumulados en comparación con los 1 800 mm de un inverno regular, sirven de base para prever la magnitud del fenómeno actual. Especialistas señalan que los meses de mayor alerta y concentración de lluvias corresponderán a febrero y marzo de 2027. Las principales vulnerabilidades del país radican en la deforestación, la ocupación poblacional en laderas de riesgo y las limitaciones de los sistemas de drenaje urbano.