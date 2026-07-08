Actualizado: 08 jul 2026 - 22:53
Compartir
Aquiles Alvarez retorna a prisión tras no autorizar su operación
Aunque los exámenes médicos recomendaron una intervención por cálculos en la vesícula, el burgomaestre y su esposa decidieron no avalarla.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizado: 08 jul 2026 - 22:53
Compartir
Aunque los exámenes médicos recomendaron una intervención por cálculos en la vesícula, el burgomaestre y su esposa decidieron no avalarla.