Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 08 jul 2026 - 22:53

Aquiles Alvarez retorna a prisión tras no autorizar su operación

Aunque los exámenes médicos recomendaron una intervención por cálculos en la vesícula, el burgomaestre y su esposa decidieron no avalarla.

Nuestra TV