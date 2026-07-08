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Noticias, miércoles 8 de julio del 2026| 24 Horas | Ecuador

Aquiles Alvarez retorna a prisión tras no autorizar su operación

Aunque los exámenes médicos recomendaron una intervención por cálculos en la vesícula, el burgomaestre y su esposa decidieron no avalarla.