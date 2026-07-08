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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 08 jul 2026 - 14:16

Aquiles Alvarez es trasladado a una clínica para ser operado

El SNAI confirmó que el alcalde de Guayaquil fue movilizado, bajo custodia militar, desde la Cárcel del Encuentro por problemas en la vesícula. 

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