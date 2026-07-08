Actualizado: 08 jul 2026 - 14:16
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Aquiles Alvarez es trasladado a una clínica para ser operado
El SNAI confirmó que el alcalde de Guayaquil fue movilizado, bajo custodia militar, desde la Cárcel del Encuentro por problemas en la vesícula.
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Actualizado: 08 jul 2026 - 14:16
Compartir
El SNAI confirmó que el alcalde de Guayaquil fue movilizado, bajo custodia militar, desde la Cárcel del Encuentro por problemas en la vesícula.