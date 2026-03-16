Actualizada: 16 mar 2026 - 14:09
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Asamblea analiza ejecución del presupuesto estatal 2025
El oficialismo defiende un cumplimiento del 87%, mientras el correísmo critica el alto gasto en bonos de desarrollo social. Un reportaje de Karen Haro
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El oficialismo defiende un cumplimiento del 87%, mientras el correísmo critica el alto gasto en bonos de desarrollo social. Un reportaje de Karen Haro