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Actualizada: 16 mar 2026 - 14:09

Asamblea analiza ejecución del presupuesto estatal 2025

El oficialismo defiende un cumplimiento del 87%, mientras el correísmo critica el alto gasto en bonos de desarrollo social. Un reportaje de Karen Haro

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