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Asamblea posesiona a los nuevos vocales suplentes del Cpccs

Jhonny Escobar, Andrés Mendoza y Roger Vallejo asumirán las vacantes en medio de procesos clave como la selección del nuevo Fiscal General.