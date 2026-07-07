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Actualizado: 07 jul 2026 - 14:57

Asamblea posesiona a los nuevos vocales suplentes del Cpccs

Jhonny Escobar, Andrés Mendoza y Roger Vallejo asumirán las vacantes en medio de procesos clave como la selección del nuevo Fiscal General.

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