Al menos cinco asesinados y varios heridos deja un ataque en discoteca de Durán

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Una nueva matanza se reportó en el cantón ferroviario durante la madrugada de este domingo. Un reportaje de Jazmín Solís