Actualizado: 20 jul 2026 - 10:19
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Asesinan a agente de tránsito durante un operativo en Manabí
Hombres armados generaron un ataque armado mientras agentes de tránsito atendían un accidente vial. Un reportaje de Jazmín Solís
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Hombres armados generaron un ataque armado mientras agentes de tránsito atendían un accidente vial. Un reportaje de Jazmín Solís