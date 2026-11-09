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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 09 nov 2026 - 10:43

Ataque armado ejecutado por tres motociclistas deja dos personas fallecidas en Santo Domingo

Un nuevo acto de violencia sacudió al cantón Santo Domingo tras el asesinato de dos personas a plena luz del día. El crimen ocurrió en el sector Sagradas Escrituras, en las cercanías de una cancha deportiva, cuando las víctimas fueron interceptadas por tres sujetos armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta. La Policía Nacional acordonó la escena e inició las primeras pericias para dar con los responsables. Un reportaje de Karen Caguano

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