Actualizada: 04 sep 2026 - 11:19
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Ataque armado de prestamistas 'gota a gota' en Ponceano
Vecinos de Ponceano viven en zozobra tras un atentado contra una vivienda por parte de prestamistas 'chulqueros'. Un reportaje de Mishell Villacís
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Actualizada: 04 sep 2026 - 11:19
Compartir
Vecinos de Ponceano viven en zozobra tras un atentado contra una vivienda por parte de prestamistas 'chulqueros'. Un reportaje de Mishell Villacís