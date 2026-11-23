ATM reportó más de 15 siniestros de tránsito durante el fin de semana en Guayaquil

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) reportó más de 15 siniestros viales durante este fin de semana en Guayaquil, concentrados principalmente en el norte de la ciudad y con un saldo de dos hechos fatales. De acuerdo con las estadísticas oficiales, en lo que va del año ya se contabilizan 275 personas fallecidas en el sitio de un accidente de tránsito en la urbe. Un reportaje de Camila Guevara