Moradores de El Bosque denunciaron peligrosas cajas de revisión sin tapa

Habitantes del sector de El Bosque, en el norte de Quito, solicitaron la intervención urgente de las autoridades en el parque del barrio Santa Fe debido a la falta de tapas en una caja de revisión. Según denuncian los vecinos, llevan años sin recibir respuesta municipal ante esta trampa mortal que pone en riesgo tanto a peatones como a animales, problema al que se suma la presencia de un árbol caído en el lugar desde hace más de cinco años. Un reporte de Brigette Mancheno