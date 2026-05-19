Actualizado: 19 may 2026 - 12:30
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Bus cae a una quebrada en Alausí y deja 22 personas heridas
Bus que cubría la ruta Baños - Cuenca perdió pista en Alausí, Chimborazo. El accidente deja a 22 personas heridas. Un reportaje de Mercedes Chávez
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Bus que cubría la ruta Baños - Cuenca perdió pista en Alausí, Chimborazo. El accidente deja a 22 personas heridas. Un reportaje de Mercedes Chávez