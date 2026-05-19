Pacientes renales en riesgo por falta de pagos del Estado

Sacerdote en Cotopaxi es denunciado por acoso sexual

Bus cae a una quebrada en Alausí y deja 22 personas heridas

Bus que cubría la ruta Baños - Cuenca perdió pista en Alausí, Chimborazo. El accidente deja a 22 personas heridas. Un reportaje de Mercedes Chávez