Actualizado: 17 jun 2026 - 10:48
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Cámaras registran intento de secuestro a una pareja en Ambato
La Policía ejecutó varios allanamientos en Tungurahua que permitieron la captura presuntos miembros de "Los Lobos". Un reportaje de Edith Jácome
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La Policía ejecutó varios allanamientos en Tungurahua que permitieron la captura presuntos miembros de "Los Lobos". Un reportaje de Edith Jácome