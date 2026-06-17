Cámaras registran intento de secuestro a una pareja en Ambato

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La Policía ejecutó varios allanamientos en Tungurahua que permitieron la captura presuntos miembros de "Los Lobos". Un reportaje de Edith Jácome