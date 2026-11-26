Hasta USD 20 se cobra en canchas municipales de pádel inauguradas como gratuitas

El Municipio de Guayaquil invirtió más de medio millón de dólares en la construcción de canchas de pádel que fueron ofrecidas como gratuitas en el sector de Urdesa; sin embargo, a un año de su habilitación, el acceso sin costo se limita a pocas horas entre semana y el resto del tiempo se cobra a los usuarios. La mayor afluencia de deportistas ocurre en las tardes y noches, horarios en los que el alquiler asciende hasta los 20 dólares por una hora y media, dinero que es recaudado por una empresa privada constituida apenas dos días después de la inauguración de la obra, sin que el Cabildo se haya pronunciado sobre el destino de estos recursos. Un reportaje de Ever Moreira