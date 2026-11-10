Quitan la vida al candidato a la alcaldía Ronald Farfán durante un recorrido en Huaquillas

Tres personas perdieron la vida tras un cruento ataque armado registrado la noche de este lunes 9 de noviembre, en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro. Entre las víctimas fatales consta el exalcalde y actual candidato a la alcaldía de la localidad, Ronald Farfán, quien fue interceptado por sujetos armados mientras encabezaba una caminata de campaña electoral. En la balacera también fallecieron el aspirante a concejal Cristhian Rugel y una comerciante simpatizante de la alianza política. Farfán fue trasladado de urgencia a una casa de salud, donde se confirmó su deceso mientras era intervenido quirúrgicamente. La Policía Nacional desplegó un operativo especial para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los atacantes.