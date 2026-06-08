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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 08 jun 2026 - 12:37

Capturan al presunto asesino de una mujer de 67 años en Nono

La Policía detuvo en menos de 24 horas a un hombre de 72 años señalado como el responsable del crimen en la parroquia de Nono.

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