Actualizado: 08 jun 2026 - 12:37
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Capturan al presunto asesino de una mujer de 67 años en Nono
La Policía detuvo en menos de 24 horas a un hombre de 72 años señalado como el responsable del crimen en la parroquia de Nono.
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Actualizado: 08 jun 2026 - 12:37
Compartir
La Policía detuvo en menos de 24 horas a un hombre de 72 años señalado como el responsable del crimen en la parroquia de Nono.