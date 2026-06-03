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Noticias, miércoles 3 de junio del 2026| 24 Horas | Ecuador

Celec presenta demanda ampliada contra Progen en EE.UU. por supuesto plan de fraude

La acción legal apunta a 11 empresas y tres directivos con el fin de recuperar cerca de USD 110 millones.