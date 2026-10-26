Cierres viales en el sur de Quito por desbordamiento de la quebrada Turubamba

Las intensas precipitaciones registradas la tarde del domingo provocaron la crecida y desbordamiento de la quebrada de Turubamba en el sector Lucha de los Pobres. El colapso del sistema de alcantarillado afectó la circulación vehicular, obligando a la Agencia Metropolitana de Tránsito a implementar cierres viales preventivos mientras los equipos de emergencia realizan trabajos de limpieza. Un reporte de Gustavo Jaramillo.