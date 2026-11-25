Se mantiene clases virtuales en la Costa y Galápagos, y presenciales en Sierra y Amazonía

El Ministerio de Educación actualizó sus disposiciones para este miércoles 25 de noviembre tras el último informe técnico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y la validación del COE Nacional. Mientras en las regiones Sierra y Amazonía las actividades escolares se desarrollarán de manera presencial, en la Costa y Galápagos se mantiene la modalidad no presencial en todos los planteles educativos debido al pronóstico de lluvias intensas, activándose el Plan de Continuidad Educativa para garantizar el aprendizaje a distancia.