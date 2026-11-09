El clima para hoy identifica concentración de nubes en el Litoral y cielo despejado en la Sierra

El informe meteorológico para la jornada de hoy señala la presencia de cobertura nubosa concentrada al sur del Guayas, en la totalidad de la provincia de Los Ríos, con especial atención en la zona sur, en las inmediaciones del Golfo de Guayaquil, en el noroeste de Santa Elena y al sur de Manabí. En contraste, la región Interandina no presenta novedades de consideración, mientras que las provincias amazónicas de Morona Santiago, Napo, Pastaza y Orellana registran una baja densidad de nubes. Las masas nubosas principales se desplazan actualmente sobre el océano Pacífico.