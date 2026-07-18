Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 18 jul 2026 - 21:32

CNE mantiene 12 alianzas inscritas a pocas horas de que venza el plazo

El registro cierra este sábado. Del 2 al 17 de agosto será la inscripción de candidaturas rumbo a las elecciones del 29 de noviembre.

Nuestra TV