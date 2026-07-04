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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 04 jul 2026 - 21:51

El CNE registra 286 denuncias contra aspirantes a vocales del Cpccs

Las observaciones contra 214 postulantes son por supuestas inhabilitaciones. Las notificaciones e impugnaciones se realizarán en julio.

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