Actualizado: 05 jul 2026 - 20:32
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CNE supervisó 482 procesos de democracia interna de partidos
El periodo de inscripción oficial de candidaturas para las elecciones seccionales se ejecutará del 2 al 17 de agosto a nivel nacional.
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El periodo de inscripción oficial de candidaturas para las elecciones seccionales se ejecutará del 2 al 17 de agosto a nivel nacional.