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Actualizado: 05 jul 2026 - 20:32

CNE supervisó 482 procesos de democracia interna de partidos

El periodo de inscripción oficial de candidaturas para las elecciones seccionales se ejecutará del 2 al 17 de agosto a nivel nacional.

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