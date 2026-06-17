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Actualizado: 17 jun 2026 - 21:46

Colombia decidirá su futuro este domingo 21 de junio en elecciones

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