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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 05 jun 2026 - 12:57

Comerciantes de Cotocollao denuncian robos a locales

Dueños de locales comerciales en Cotocollao denuncian pérdidas económicas por el aumento de robos en el sector. Un reportaje de Gustavo Jaramillo

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