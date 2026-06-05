Actualizado: 05 jun 2026 - 12:57
Compartir
Comerciantes de Cotocollao denuncian robos a locales
Dueños de locales comerciales en Cotocollao denuncian pérdidas económicas por el aumento de robos en el sector. Un reportaje de Gustavo Jaramillo
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizado: 05 jun 2026 - 12:57
Compartir
Dueños de locales comerciales en Cotocollao denuncian pérdidas económicas por el aumento de robos en el sector. Un reportaje de Gustavo Jaramillo