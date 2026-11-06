Comerciantes de Quito piden intensificar controles por la temporada navideña

Representantes del comercio autónomo regularizado de Quito hicieron un llamado a las autoridades municipales para incrementar los operativos de control en el espacio público previo al inicio de las festividades de fin de año. Los trabajadores formales enfatizan que sectores neurálgicos como el Centro Histórico, Calderón y Chillogallo requieren de la asignación urgente de contingentes del Cuerpo de Agentes de Control para evitar el desorden e informalidad. Un reporte de Stephany Paz