Actualizado: 19 jun 2026 - 13:02
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El comercio en Guayaquil aumenta a pocas horas del Día del Padre
Cientos de compradores saturan los callejones de la Bahía de Guayaquil en busca del regalo ideal para papá. Un reportaje de Jazmín Solís
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Cientos de compradores saturan los callejones de la Bahía de Guayaquil en busca del regalo ideal para papá. Un reportaje de Jazmín Solís