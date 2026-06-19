Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 19 jun 2026 - 13:02

El comercio en Guayaquil aumenta a pocas horas del Día del Padre

Cientos de compradores saturan los callejones de la Bahía de Guayaquil en busca del regalo ideal para papá. Un reportaje de Jazmín Solís

Nuestra TV