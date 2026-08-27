Actualizada: 27 ago 2026 - 11:38
Compartir
Compensación a buses urbanos se desembolsará desde el 6 de septiembre
Tras la revisión de más de 1 400 unidades, el gremio fijó la fecha del primer pago de compensaciones. Un reportaje de Camila Guevara
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 27 ago 2026 - 11:38
Compartir
Tras la revisión de más de 1 400 unidades, el gremio fijó la fecha del primer pago de compensaciones. Un reportaje de Camila Guevara