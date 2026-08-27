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Actualizada: 27 ago 2026 - 11:38

Compensación a buses urbanos se desembolsará desde el 6 de septiembre

Tras la revisión de más de 1 400 unidades, el gremio fijó la fecha del primer pago de compensaciones. Un reportaje de Camila Guevara

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