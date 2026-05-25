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Noticias, lunes 25 de mayo del 2026 | 24 Horas | Ecuador

Comunidad Andina revisará recursos de Ecuador y Colombia

La Secretaría General de la CAN revisará las impugnaciones interpuestas por ambos gobiernos por el conflicto arancelario. Un reportaje de Karen Haro