Actualizado: 25 may 2026 - 20:11
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Comunidad Andina revisará recursos de Ecuador y Colombia
La Secretaría General de la CAN revisará las impugnaciones interpuestas por ambos gobiernos por el conflicto arancelario. Un reportaje de Karen Haro
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La Secretaría General de la CAN revisará las impugnaciones interpuestas por ambos gobiernos por el conflicto arancelario. Un reportaje de Karen Haro