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Actualizado: 04 jun 2026 - 20:42

Concejo de Esmeraldas otorga licencia a Vicko Villacís y designa alcaldesa subrogante

La vicealcaldesa Laura Yagual asumió el cargo por 44 días y garantizó la continuidad de los servicios y la obra pública.

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