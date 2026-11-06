Concejo Metropolitano de Quito aprueba reforma para nombrar nueva Vicealcaldesa

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó la reforma al Código Municipal orientada a regular la designación de una nueva Vicealcaldesa. La norma busca cubrir el vacío administrativo que se generará ante la ausencia simultánea del Alcalde y la actual Vicealcaldesa debido a su participación en la próxima contienda electoral. La medida legislativa provocó posturas divididas dentro del pleno sobre la idoneidad y el mecanismo de elección para el cargo temporal. Un reporte de Brigette Mancheno