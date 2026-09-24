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Actualizado: 24 sep 2026 - 10:54

La Concepción en Carchi reporta vulnerabilidad ante El Niño

Las autoridades advierten riesgos para la población, cultivos y ganado en diversos sectores rurales de Carchi. Un reporte de Brigette Mancheno

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