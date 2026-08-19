Noticias, miércoles 19 de agosto del 2026 | 24 Horas | Guaya...

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Este 20 de agosto concluye la instrucción fiscal del Caso Progen

Este 20 de agosto finaliza la etapa investigativa sin anuncios de nuevas vinculaciones por parte de la Fiscalía. Un reportaje de Fausto Yépez