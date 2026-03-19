Actualizada: 19 mar 2026 - 20:34
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Consejo de la Judicatura cumple un mes sin presidente titular
El proceso para reemplazar a Mario Godoy avanza con la revisión de expedientes de la terna enviada por el Cpccs. Un reportaje de Belén Merizalde
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El proceso para reemplazar a Mario Godoy avanza con la revisión de expedientes de la terna enviada por el Cpccs. Un reportaje de Belén Merizalde