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Actualizada: 19 mar 2026 - 20:34

Consejo de la Judicatura cumple un mes sin presidente titular

El proceso para reemplazar a Mario Godoy avanza con la revisión de expedientes de la terna enviada por el Cpccs. Un reportaje de Belén Merizalde

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