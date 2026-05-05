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Cooperativas de transporte en Quito reducen sus frecuencias

Desde hoy, las unidades de transporte urbano, rural y combinado operarán únicamente de 08:00 a 19:00. Un reportaje de Brigette Mancheno