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Fecha de publicación 05 may 2026 - 10:40

Cooperativas de transporte en Quito reducen sus frecuencias

Desde hoy, las unidades de transporte urbano, rural y combinado operarán únicamente de 08:00 a 19:00. Un reportaje de Brigette Mancheno

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