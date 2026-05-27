Progen desvió USD 10 millones de Celec a una empresa suiza

Noticias, miércoles 27 de mayo del 2026| 24 Horas | Ecuador

Cpccs aprueba cambios en la comisión del concurso para Fiscal General

El proceso avanza con modificaciones internas mientras 28 postulantes se preparan para las pruebas. Un reportaje de Ismenia Solórzano