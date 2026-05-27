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Actualizado: 27 may 2026 - 20:57

Cpccs aprueba cambios en la comisión del concurso para Fiscal General

El proceso avanza con modificaciones internas mientras 28 postulantes se preparan para las pruebas. Un reportaje de Ismenia Solórzano

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