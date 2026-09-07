Actualizada: 07 sep 2026 - 06:54
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Cuatro asesinados en masacre, entre ellos una niña, en Montecristi
Una nueva balacera en Manabí dejó cuatro fallecidos y se confirmó el deceso de una menor de 12 años. Un reportaje de Daniel Moreira
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Una nueva balacera en Manabí dejó cuatro fallecidos y se confirmó el deceso de una menor de 12 años. Un reportaje de Daniel Moreira