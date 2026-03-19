Actualizada: 19 mar 2026 - 15:00
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La vía Cuenca - Molleturo será rehabilitada por el Gobierno
La vía Cuenca - Molleturo - El Empalme tendrá un presupuesto de USD 22 millones para su rehabilitación. Un reportaje de Bernarda Cevallos
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La vía Cuenca - Molleturo - El Empalme tendrá un presupuesto de USD 22 millones para su rehabilitación. Un reportaje de Bernarda Cevallos