Alrededor de 30 mil hectáreas de cultivos resultaron afectadas por inundaciones en Los Ríos

Las intensas precipitaciones caídas sobre el Litoral han provocado severos estragos en el sector agrícola de la provincia de Los Ríos. Según balances preliminares, alrededor de 30 mil hectáreas de cultivos se encuentran bajo el agua o con anegaciones graves, situación que deja cuantiosas pérdidas económicas para los pequeños y medianos agricultores de la zona, quienes piden auxilio gubernamental para enfrentar la crisis. Un reportaje de Ever Moreira