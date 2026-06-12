Actualizado: 12 jun 2026 - 18:39
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Deslizamientos mantienen cerrada la vía Cuenca - Girón - Pasaje
La caída de material de grandes proporciones provocó la muerte de una mujer tras ser impactada por una roca. Un reportaje de Iván Rodríguez
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Actualizado: 12 jun 2026 - 18:39
Compartir
La caída de material de grandes proporciones provocó la muerte de una mujer tras ser impactada por una roca. Un reportaje de Iván Rodríguez