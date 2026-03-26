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Sin detenidos tras ataque en el Malecón 2000 de Guayaquil

A más de 36 horas del ataque armado en el centro de Guayaquil, la Policía no reporta capturas. Un reportaje de Ever Moreira