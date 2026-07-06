Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 06 jul 2026 - 13:35

Detienen al alcalde de Machala, Darío Macas, por presunto delito

La Fiscalía y la Policía coordinaron la captura de la autoridad local, quien además consta como precandidato a la Prefectura de El Oro.

Nuestra TV