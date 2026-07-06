Actualizado: 06 jul 2026 - 13:35
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Detienen al alcalde de Machala, Darío Macas, por presunto delito
La Fiscalía y la Policía coordinaron la captura de la autoridad local, quien además consta como precandidato a la Prefectura de El Oro.
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La Fiscalía y la Policía coordinaron la captura de la autoridad local, quien además consta como precandidato a la Prefectura de El Oro.