En Ecuador, 1 de cada 18 personas vive con diabetes, una enfermedad silenciosa pero prevenible

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora este sábado 14 de noviembre, el segmento Vive Bien abordó los riesgos y medidas de prevención frente a esta patología. Según estimaciones del Ministerio de Salud Pública, una de cada 18 personas en Ecuador vive con diabetes, una afección silenciosa que suele manifestar sus primeros síntomas cuando ya existe un grado avanzado de deterioro en los órganos. Especialistas recalcan que, en la mayoría de los casos, la enfermedad puede prevenirse mediante hábitos saludables y controles médicos oportunos. Un reportaje de Stephany Paz