Continúa la distribución del material electoral tras cumplirse el Voto de PPL y Voto en Casa

A pocas horas del inicio de las elecciones seccionales en Ecuador, ya se cumplieron dos jornadas previas de votación: el jueves 26 de noviembre sufragaron 523 personas privadas de libertad y el viernes 27 más de 530 ciudadanos con discapacidad física ejercieron su voto mediante el programa Voto en Casa. Además, la entrega del material electoral comenzó este sábado desde las 04:00 de la mañana.