Actualizado: 22 jun 2026 - 22:21
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Ecuador y EE.UU. firman la implementación de Estrategia Frontera Segura
El proyecto piloto se aplicará en la frontera norte para dotar de capacitación y tecnología a las entidades de seguridad y aduanas.
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Actualizado: 22 jun 2026 - 22:21
Compartir
El proyecto piloto se aplicará en la frontera norte para dotar de capacitación y tecnología a las entidades de seguridad y aduanas.