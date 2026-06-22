Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 22 jun 2026 - 22:21

Ecuador y EE.UU. firman la implementación de Estrategia Frontera Segura

El proyecto piloto se aplicará en la frontera norte para dotar de capacitación y tecnología a las entidades de seguridad y aduanas.

Nuestra TV