Ecuador Megadiverso explora el santuario de aves de la Isla Seymour Norte en Galápagos

En una nueva entrega del segmento Ecuador Megadiverso, se exploraron las dinámicas naturales de la isla Seymour Norte en el archipiélago de Galápagos, considerada un santuario para las fragatas y los piqueros de patas azules. El reportaje detalla los particulares rituales de cortejo de los piqueros, cuyo tono azulado en las patas responde a la interacción entre proteínas y carotenoides de su dieta alimenticia, y la destreza de las fragatas machos para inflar su buche rojo. Asimismo, se expusieron datos sobre la capacidad de las fragatas para planear usando un solo hemisferio cerebral mientras vuelan y su imposibilidad de nadar, comportamiento por el cual cleptoparasitan a otras especies marítimas para alimentarse. Un reportaje de Nathalie Jiménez