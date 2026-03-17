Actualizada: 17 mar 2026 - 16:13
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Ejército destruye 120 campamentos mineros en el Parque Nacional Podocarpus
Operativos en Zamora Chinchipe y Morona Santiago dejan como resultado la inhabilitación de bocaminas. Un reportaje de Carlos Sacoto
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Operativos en Zamora Chinchipe y Morona Santiago dejan como resultado la inhabilitación de bocaminas. Un reportaje de Carlos Sacoto