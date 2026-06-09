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Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 09 jun 2026 - 11:52

Ejército incautó 200 kilos de cocaína en la provincia de Tungurahua

El Ejército Ecuatoriano propinó un golpe al narcotráfico tras interceptar un cargamento 200 kilos de cocaína. Un reportaje de Edith Jácome

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