Actualizado: 09 jun 2026 - 11:52
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Ejército incautó 200 kilos de cocaína en la provincia de Tungurahua
El Ejército Ecuatoriano propinó un golpe al narcotráfico tras interceptar un cargamento 200 kilos de cocaína. Un reportaje de Edith Jácome
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Actualizado: 09 jun 2026 - 11:52
Compartir
El Ejército Ecuatoriano propinó un golpe al narcotráfico tras interceptar un cargamento 200 kilos de cocaína. Un reportaje de Edith Jácome