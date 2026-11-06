Explosión causa graves daños materiales en el centro de Machala

Una fuerte detonación registrada a las 23h20 del jueves 5 de noviembre sacudió la zona comercial y bancaria de Machala, dejando considerables daños materiales en al menos seis edificaciones circundantes. La onda expansiva destruyó ventanales y esparció escombros sobre las vías principales. El atentado se produjo en las inmediaciones de la residencia del gobernador de El Oro, Jenner Franco, quien había denunciado intimidaciones semanas atrás, aunque la Policía investiga el móvil del hecho dentro de un contexto provincial que suma 990 muertes violentas en 2026.